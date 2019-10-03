Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Двадцать два человека были травмированы во время военных учений армии США в районе базы Кэмп-Шелби в штате Миссисипи, сообщает 3 октября телеканал CNN со ссылкой на официального представителя 25-й пехотной дивизии армии США Эшли Сэнгстера.

Из 22 человек семеро были госпитализированы, ещё 15 получили медицинскую помощь на месте.

Отмечается, что инцидент произошёл в ходе ночной высадки парашютного десанта из 80 человек.

Часть из них не смогла приземлиться в намеченном месте, и это может быть одной из причин массового несчастного случая.

На странице 25-й пехотной дивизии в Facebook сообщается, что военные выясняют причины произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: США находятся в стратегической конкуренции с Китаем