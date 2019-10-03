Анталья, Турция, , 17:56 — REGNUM Медицинскую эвакуацию преждевременно родившейся в Турции девочки провели специалисты всероссийского центра медицины катастроф «Защита» при содействии генконсульства России в Анталье. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

Медицинская эвакуиация ребёнка специалистами была проведена 2 октября. Девочку перевезли из Антальи в Казань в условиях регулярных пассажирских авиарейсов с транзитной пересадкой в Москве. Ребёнок преждевременно родился в Турции и получал квалифицированную медпомощь в одном из медучреждений Антальи.

Девочку решено было перевезти в Казань после стабилизации её состояния и признания её транспортабельной. Далее ребёнка будут выхаживать врачи в Казани, где проживают родители девочки.

Во время операции по транспортировке ребёнка осуществлялись все необходимые мероприятия по лечебно-охранительному режиму: проводился мониторинг витальных функций, поддерживалась необходимая для девочки температура и режим кормления, применялась терапия. В аэропорту Казани ребёнка передали бригаде неонатологов для дальнейшей госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помощи с оплатой счетов родившей в Турции жительнице Челябинска. Необходимая сумма была выделена по распоряжению губернатора региона.

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