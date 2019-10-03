Мурманск, , 17:31 — REGNUM Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор бывшему руководителю центра занятости Павлу Ченскому. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, Ченский заключил фиктивные договоры с одним из предприятий Мурманска якобы на переобучение работников из других регионов. По версии следствия, глава центра планировал обогатиться таким образом на 3 млн рублей.

Приговором суда Ченскому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.