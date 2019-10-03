Сыктывкар, , 17:21 — REGNUM Власти Коми планируют создать мобильные бригады по отстрелу хищных животных. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минсельхозе, появление диких животных на территории человека требует введения дополнительных мер защиты.

Пути решения проблемы обсудили представители правоохранительных и надзорных органов, МЧС, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, охотуправления и «Коми республиканского общества охотников и рыболовов».

«Сложилась серьезная ситуация, дело дошло до трагедии — погиб ребенок. Властям и правоохранительным органам необходимо незамедлительно принять меры. Будет разработан план мероприятий по снижению численности волков на территории Коми. На его реализацию необходимо предусмотреть в бюджете дополнительное финансирование. Кроме того, мы проработаем вопрос о выплате денежных премий охотникам, добывшим волков и медведей. Предварительно речь идет о сумме в 20 тысяч рублей за каждое животное», — заявил министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Региональное Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в ближайшие дни разработает проект плана мероприятий с учетом предложений участников совещания. В нем будет предусмотрена система оповещения: о каждом появлении дикого животного в населенном пункте информация будет незамедлительно сообщаться в органы местного самоуправления, МВД, МЧС, службу 112, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды для дальнейшего реагирования. Также в плане мероприятий будет предусмотрена организация мобильных бригад, которые займутся отстрелом животных, представляющих угрозу населению.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи выхода медведей и волков в населенные пункты участились отчасти из-за отсутствия кормовой базы в лесу, отчасти — из-за наличия свалок вблизи поселков и городов. В Коми уже был зафиксирован трагический случай — в августе медведь растерзал 14-летнюю девочку.