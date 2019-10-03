Тамбов, , 17:30 — REGNUM Два человека пострадали при пожаре на складе химической продукции лакокрасочного завода «Пигмент» в Тамбове. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в металлическом одноэтажном ангаре на улице Монтажников поступила спасателям в 15:05 мск 3 октября. Площадь возгорания составила 200 кв. метров.

Уточняется, что помещение принадлежит ООО УК «Крата», которая осуществляет управление активами ПАО «Пигмент». В ангаре сгорели пять металлических контейнеров, три машинных корпуса и утеплитель. К борьбе с пожаром были привлечены 30 человек и 10 единиц техники. Ликвидация пожара была объявлена в 15:40 мск.

В результате пожара пострадали два человека. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, второй сам обратился в медучреждение с жалобой на ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на территории судоремонтного завода Черноморского флота в Севастополе. Возгорание произошло на ракетном катере «Шуя». При пожаре никто не пострадал.

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