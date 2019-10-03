Париж, , 17:07 — REGNUM Причиной нападения на полицейский участок в Париже, которое совершил мужчина с ножом, может быть конфликт между сотрудниками этой префектуры, сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

Полиция Франции Biedermann

Телеканал напоминает, что убийца почти 20 лет работал административным сотрудником полицейской префектуры на острове Сите, где и произошла трагедия.

Для нападения на полицейских он применил керамический нож. Полицейские пока воздерживаются от комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения были убиты четыре сотрудника полиции. Нападавший застрелен на месте.

Французские СМИ сообщают, что в префектуру полиции острова Сите прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Эдуар Филипп и глава МВД Кристоф Кастанер.

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