Избербаш, Дагестан, , 16:58 — REGNUM Студент одного из вузов в дагестанском городе Избербаше был ранен в стенах учебного заведения. По подозрению в совершении преступления задержан однокурсник потерпевшего, сообщили ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошел накануне утром, примерно в 09:00. Когда масса студентов входила в аудиторию, ни о чем не подозревающий потерпевший получил удар в спину. Молодого человека пришлось госпитализировать.

Позже был задержан и доставлен в отдел полиции подозреваемый — 21-летний житель села Новокаякент Каякентского района. Выяснилось, что отношения между участниками инцидента складывались сложно, из-за того что пострадавший регулярно отпускал шутки в адрес однокурсника, постоянно подначивал его.

За день до происшествия молодые люди не поделили стул в аудитории, из-за чего случился новый конфликт. Как оказалось, подозреваемый затаил обиду и решил пустить в ход холодное оружие.

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