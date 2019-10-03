Ишим, Тюменская область, , 16:35 — REGNUM В Тюменской области мужчина вызвал полицейских, чтобы не идти пешком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 13 сентября 2019 года в дежурную часть ишимской полиции позвонил мужчина с сообщением, что он находится в багажнике автомобиля возле села Прокутское где-то по дороге Ишим — Большое Сорокино. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по вызову. Встретили его на дороге. Он сообщил, что вызвал полицию, так как не хотел идти пешком.

В отношении «похищенного» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.