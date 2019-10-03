Севастополь, 3 октября 2019, 16:26 — REGNUM На судоремонтном заводе Черноморского флота в Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя». Об этом 3 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», шедших под флагами Танзании, произошёл сильный пожар. Четырнадцать человек официально признаны погибшими. Двенадцати членам экипажей удалось спастись.
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