Севастополь, , 16:26 — REGNUM На судоремонтном заводе Черноморского флота в Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя». Об этом 3 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города.

«В районе 13-го завода при запуске одного из механизмов на ракетном катере «Шуя» произошло возгорание. На корабле людей нет, пожар локализован», — уточнили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», шедших под флагами Танзании, произошёл сильный пожар. Четырнадцать человек официально признаны погибшими. Двенадцати членам экипажей удалось спастись.

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