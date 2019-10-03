Париж, , 16:00 — REGNUM Глава французского МВД Кристоф Кастанер отменил свой визит в Турцию. Об этом 3 октября сообщило агентство France-Presse.

По данным источника, министр отложил этот визит из-за трагедии, произошедшей в здании центральной полиции острова Сите в Париже, где ранее вооруженный мужчина совершил нападение на сотрудников полиции.

При этом пять полицейских были тяжело ранены, а нападавший, по последним данным, являлся административным сотрудником префектуры и был застрелен одним из полицейских.