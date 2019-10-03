Ёнчхон, , 15:57 — REGNUM В Южной Корее недалеко от демилитаризованной зоны (ДМЗ), разделяющей Корейский полуостров на две равные части, зафиксировали смерть дикого кабана. По словам специалистов, причиной гибели стала африканская чума свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, туша дикого кабана была обнаружена 2 октября в уезде Ёнчхон в 1,4 км к югу от ДМЗ.

Известно, что представители министерства следят за дикими кабанами с августа прошлого года, когда стало известно о вспышке заражения АЧС, а Китае.

До настоящего времени специалисты взяли пробы у 1 125 диких кабанов, однако вирус африканской чумы свиней был обнаружен впервые.

Представители министерств предполагают, что дикий кабан смог попасть на территорию страны через брешь в ограждении, пострадавшем во время тайфуна.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.