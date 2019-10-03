Севастополь, , 15:59 — REGNUM Ракетный катер «Шуя» проекта «Молния» (по классификации НАТО корвет «Тарантул») загорелся на территории 13-го судоремонтного завода Черноморского флота МО РФ в Севастополе 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Сообщается, что катер находился на ремонте. Возгорание произошло во время запуска на нем одного из механизмов. Также пресс-служба сообщила, что пожар локализован, жертв нет.

Ракетный катер «Шуя» начал свое боевое дежурство в 1985-м году на Черноморском флоте. Катера данного класса вооружены пусковыми установками с противокорабельными ракетами «Термит», 76,2-мм артиллерийским орудием и зенитно-ракетным комплексом «Кортик».