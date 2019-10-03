Париж, , 15:39 — REGNUM В столице Франции Париже неизвестный мужчина напал на сотрудников правопорядка в полицейском участке, сообщает BFM.

По данным телеканала, в результате нападения один полицейский получил ножевые ранение, второй правоохранитель смог нейтрализовать нападавшего. В настоящее время личность злоумышленника выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Ингушетии произошло нападение на сотрудников полиции, в результате один полицейский был ранен. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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