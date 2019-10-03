Париж, , 15:39 — REGNUM Мужчина, атаковавший полицейских в Париже, сам мог быть сотрудником полицейской префектуры. Об этом сообщил представитель профсоюза стражей порядка в эфире телеканала BFMTV.

Он уточнил, что нападение произошло в помещении, куда запрещено входить посторонним. Мотивы злоумышленника пока неясны, предположительно, он мог броситься на полицейских в состоянии аффекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в центре Парижа, в здании полицейской префектуры мужчина с ножом напал на полицейских и ранил пятерых. По некоторым данным, нападавший погиб.

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