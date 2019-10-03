Ужгород, Украина, 3 октября 2019, 15:38 — REGNUM Сотрудники погранслужбы Украины обнаружили в фуре, которая ехала в Венгрию, почти 1,5 тыс. пачек сигарет, сообщил 3 октября местный ресурс Mukachevo.net.
Грузовик, которым управлял житель Львова, перевозил пиломатериалы. Во время осмотра пограничники нашли в конструктивной полости днища прицепа 1460 пачек сигарет с украинскими акцизными марками.
Прицеп и сигареты изъяты до вынесения судебного решения.
Как сообщало Mukachevo.net, ранее возле украино-словацкой границы, пограничники задержали мужчину, подозреваемого в попытке переправить сигареты через границу при помощи радиоуправляемого квадрокоптера.
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