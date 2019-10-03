Париж, 3 октября 2019, 15:35 — REGNUM Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
Пять человек получили ранения. Здание, в котором произошел инцидент, находится неподалеку от собора Парижской богоматери.
Отмечается, что злоумышленник использовал керамический нож, на который не среагировал металлодетектор на входе в здание.
По данным телеканала, нападавший был убит, а один из полицейских мог скончаться от ран. Квартал вокруг здания оцеплен.