Париж, , 15:35 — REGNUM Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.

Пять человек получили ранения. Здание, в котором произошел инцидент, находится неподалеку от собора Парижской богоматери.

Отмечается, что злоумышленник использовал керамический нож, на который не среагировал металлодетектор на входе в здание.

По данным телеканала, нападавший был убит, а один из полицейских мог скончаться от ран. Квартал вокруг здания оцеплен.