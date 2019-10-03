Кампала, 3 октября 2019, 15:28 — REGNUM Взрыв мобильного телефона унес жизнь скотовода в районе Кирухура. Об этом передает Daily Monitor Uganda.
Годрин Мвебеса, житель села Ругага в районе Кайонза округа Кикастси, погиб вечером во вторник, 1 октября.
Эзра Бифабуша, очевидец инцидента, рассказал, что Мвебеса смотрелся в боковое зеркало мотоцикла, принадлежавшего Артуру Мали, когда телефон взорвался и убил его.
Подозревается, что телефон погибшего взорвался после контакта с горячим двигателем мотоцикла.
Самсон Касасиира, представитель полиции региона Ревизи, сообщил, что они все еще расследуют инцидент. Он посоветовал жителям всегда проявлять большую осторожность при обращении с электронными устройствами, такими как мобильные телефоны, чтобы избежать подобных трагедий.