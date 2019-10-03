Брюссель, , 15:24 — REGNUM Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел разослали странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны рекомендации, с помощью которых чиновники смогут выделять среди граждан России жителей Донбасса, сообщило 3 октября украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Паспорт гражданина Российской Федерации Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Инструкция содержит список параметров, при помощи которых можно установить настоящее место проживание владельца паспорта, а также алгоритмы обработки заявлений от граждан России на получение визы в Шенгенскую зону.

«[Рекомендации] могут послужить основанием для политики непризнания, которая будет применяться странами-членами ЕС при осуществлении их исключительной компетенции», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия совместно с Европейской службой иностранных дел и делегациями ЕС в Киеве и Москве начали разработку руководства по выявлению российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

Напомним, с 14 июня 2019 года Россия упростила жителям Донбасса процедуру получения российского гражданства

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