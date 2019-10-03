Мурманск, , 15:00 — REGNUM Все 29 членов экипажа рыболовного траулера «Бухта Наездник» вернулись в Мурманск 2 октября. Об этом сообщила телекомпания ТВ-21 со ссылкой на Мурманский траловый флот.

Как передает региональный канал, проблем со здоровьем у прибывших нет. Сообщается также, что в Мурманске рыбакам помогут восстановить сгоревшие документы. Судьба самого траулера пока не решена. Его владельцы ведут переговоры в Норвегии о подъеме судна.

Напомним, траулер «Бухта Наездник», принадлежащий ПАО «Мурманский траловый флот», загорелся 25 сентября, находясь в норвежском порту Тромсё. Огонь на судне тушили около суток, после чего пожарные службы приняли решение затопить траулер, чтобы окончательно остановить горение. Все члены экипажа российского судна были эвакуировали, жертв нет.