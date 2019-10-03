Депутат городского совета Варшавы от правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Павел Лисецкий разместил в своём Твиттере фотографии отходов, которые вывезли со строительства столичного метро на территорию природоохранной зоны «Natura 2000». Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 14:38 — REGNUM "Сведения о вывозимых отходах я получил от людей, которые отследили транспортные средства, покидающие зону строительства метро. Я поехал туда, чтобы узнать, что там происходит. Действительно, в районе Свентокшиского моста, я заметил старые трубы и, кроме того, очень большое количество мусора. Эти трубы, которые вы видите на фото, это очень тревожная вещь, кроме того, в таком месте», — сказал Павел Лисецкий в интервью порталу радиостанции.

«Natura 2000», — это проект Евросоюза, имеющий целью сохранение биоразнообразия. Он представляет собой сеть так называемых «Зон природной консервации» в местах, природная среда в которых является редкой или находится в опасности. Сеть включает в себя 27 312 участков, которые покрывают 787 606 квадратных километров суши (около 18% территории ЕС) и 360 350 квадратных километров моря.

В последнее время президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский от оппозиционной либеральной партии «Гражданская платформа» один за другим пропускает удары на экологическом фронте от сторонников ПиС. Авария на канализационном коллекторе, проходящем по дну Вислы, отказ оборудования на мусоросжигательном заводе, из-за которого приходится отправлять мусор в другие регионы, мёртвые козы на острове, теперь — мусор в заповеднике.