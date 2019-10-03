Руква, , 14:39 — REGNUM Четыре жителя деревни Ката погибли на месте, а еще семь получили ранения после того, как их поразила молния. Об этом сообщает газета Nipashe.

По информации издания, инцидент произошел в среду, 2 октября, в ночном клубе деревни Ката в области Руква. Как сообщают свидетели, погибшие пили пиво местного приготовления, в то время как в здание клуба ударила молния. После поражения молнией многие посетители клеба упали и потеряли сознание, добавили очевидцы.

Всех потерявших сознание и пострадавших доставили в местную больницу, где после осмотра выяснилось, что четыре жителя деревни скончались.

Главный врач поликлиники Элли Джозеф сообщил, что многих пострадавших отпустили домой сразу же после того, как они пришли в сознание, однако четверо раненых находятся в тяжелом состоянии и продолжают получать лечение в стационаре.