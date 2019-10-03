Москва, 3 октября 2019, 14:13 — REGNUM Задержанный полицией 25-летний Алан Ибрагимов отказался от медосвидетельствования. Об этом сообщает 3 октября «Лайф».
"В BMW 6 Алана Ибрагимова нашли два пакетика, предположительно, из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и вещество, похожее на гашиш», — говорится в материале.
Издание сообщает, что молодой мужчина отказался от медицинского освидетельствования. Задержанный, отмечает СМИ, является сыном Руслана Ибрагимова — вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти.
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