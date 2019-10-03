Львов, Украина, , 13:57 — REGNUM Во Львовской области Украины на международной трассе Киев — Чоп столкнулись три автомобиля, сообщил 3 октября ресурс «Варта1».

По предварительной версии, грузовик «Камаз» занесло на мокрой дороге, в результате чего он врезался в военный тягач и легковой автомобиль.

Как сообщили в полиции, водитель грузовика госпитализирован с подозрением на перелом ноги. Правоохранительные органы устанавливают причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Львов — Краковец столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали пять человек, включая шестилетнего ребёнка.

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