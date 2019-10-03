Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления капитального строительства Свердловской области, обвиняемого в приготовлению к получению взятки (по ч. 1 ст. 30, п. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также перед судом предстанет знакомый экс-чиновника, обвиняемый в посредничестве (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Екатеринбурга.

По версии следствия, обвиняемый, будучи начальником Государственного казённого учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области», с февраля по апрель 2017 года вместе со своим знакомым, которого он привлёк в качестве посредника, задумал преступный умысел. Злоумышленники решили предложить «режим благоприятствования» руководителю строительной фирмы на торгах по определению подрядной организации на строительство спорткомплекса в посёлке Баранчинский. За «победу» экс-чиновник намеревался получить с коммерсанта 5% отката с суммы сделки.

Для этого подсудимый передал информацию о торгах директору строительной фирмы. После того, как контракт был заключён, экс-чиновник передал бизнесмену реквизиты фирмы-однодневки для перечисления денег. Однако руководитель строительной компании впоследствии добровольно отказался от передачи денег в виде взятки.