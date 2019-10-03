Триполи, , 13:38 — REGNUM Более 1000 мигрантов погибают в Средиземном море уже шестой год подряд, передает информационное агентство Reuters.

О том, что эта «мрачная веха» (в 1000 смертей) была достигнута и в 2019 году, агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило во вторник, 1 октября.

«УВКБ настоятельно призывает к наращиванию поисково-спасательного потенциала, включая возвращение государственных судов ЕС для проведения поисково-спасательных операций, а также признание решающей роли лодок НПО в спасении жизней на море», — говорится в заявлении представителя УВКБ Чарли Яксли.

По меньшей мере 15 000 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море с 2014 года, сообщили в Международной организации по миграции (МОМ).