Маркс, Саратовская область, , 13:26 — REGNUM В сгоревшем доме в Саратовской области были обнаружены тела двоих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного управления СК России.

Пожар в доме Ada Be

По данным следствия, в селе Васильевка Марксовского района местные жители в час ночи 3 октября заметили возгорание в одном из частных домов. Вызванные спасатели, потушив пожар, нашли в доме обгоревшие тела мужчин. Предположительно, это 63-летний хозяин дома и 65-летний житель того же села.

Сообщается, что признаков насильственной смерти следователи при первичном осмотре не обнаружили. Выдвинута версия, что смерть наступила от отравления продуктами горения. Обстоятельства происшествия уточняются, для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.