Тайбэй, , 13:19 — REGNUM Власти Тайваня начали расследование причин крушения моста и заявили, что семьи погибших получат компенсацию в размере 161 тыс. долларов США, сообщает Sindonews.

Известно, что спасателям удалось найти последнее тело погибшего в результате обрушения моста на Тайване.

По данным национального пожарного управления Тайваня, в результате инцидента погибли шесть рабочих из Индонезии и Филиппин, а 12 человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 2 октября в рыбацком порту Наньфанао на северо-востоке Тайваня.

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