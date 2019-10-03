Еравнинский район, Бурятия, , 13:18 — REGNUM В Еравнинском районе Бурятии завершился судебный процесс над 24-летним местным жителем, ранее совершившим побег из-под стражи. Подробности рассказали ИА REGNUM в прокуратуре республики.

Поздно вечером 2 июня 2019 года обвиняемый бежал в ходе конвоирования из следственного изолятора Улан-Удэ в изолятор временного содержания Еравнинского отдела полиции в селе Сосново-Озерское.

«Выпрыгнув из машины, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении и был задержан 4 июня 2019 года в Еравнинском районе», — сообщили в прокуратуре.

Первого октября районный суд признал его виновным и приговорил к 1 году лишения свободы. А с учётом предыдущей судимости беглец получил 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, молодой человек обвинялся в совершении преступления «против половой неприкосновенности». Ранее он был дважды судим.

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