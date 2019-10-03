Москва, , 13:17 — REGNUM Известная фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой «гадалки», сообщает издание «Лайф».

Неизвестная мошенница по имени Ольга под видом «гадалки» предложила спортсменке услуги по решению проблем личного характера. Общение происходило дистанционно по интернету.

«С 21 по 30 сентября фигуристка перевела мошеннице по имени Ольга два миллиона рублей», — говорится в материале.

После женщина перестала выходить на связь, а пострадавшая обратилась в правоохранительные органы Москвы.