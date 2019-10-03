Тайбэй, , 13:17 — REGNUM Турист с материковой части Китая пропал без вести во время поездки в уезд Пинтун на юге Тайваня, сообщили 3 октября в китайской Ассоциации для туристических обменов через Тайваньский пролив.

Турист по фамилии Цю и его отец прибыли на Тайвань в индивидуальном порядке. Он уехал вместе с тайваньским туристом и инструктором утром по местному времени 2 октября. Вероятно их унесло прочь сильным течением. Тренера спасли местные жители вечером по местному времени того же дня. Инициирована поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, потерявшийся двенадцатилетний мальчик в тувинской тайге во время сбора орехов, был обнаружен живым.