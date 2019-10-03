Москва, , 13:22 — REGNUM Уголовное дело о побоях возбуждено в Москве после появления в сети записи с издевательствами над школьником. Об этом сообщает 3 октября пресс-служба столичного главка СКР.

По данным следствия, в одной из школ на Ленинском проспекте группа подростков «применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания». Дело завели по части 1 статьи 116 УК РФ.

Следователи устанавливают все подробности произошедшего, в частности, они допросят коллектив школы и дадут юридическую оценку действиям педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в московской школе дети сняли на видео травлю своего одноклассника и выложили запись в интернет. Мальчика окунули головой в унитаз, а позже толкнули на пол в коридоре.

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