Тайбэй, , 13:07 — REGNUM Шесть человек погибли в результате обрушения моста на северо-востоке Тайваня, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

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Погибшими оказались рыбаки из Индонезии и Филиппин. Самому молодому из погибших было 29 лет, а самому старшему — 44 году. Еще 12 человек получили ранения.

Инцидент произошёл утром по местному времени 2 октября в рыбацком порту Наньфанао в уезде Илань. После инцидента разгорелся пожар, поскольку бензовоз, находившийся на мосту в этот момент, рухнул на рыбацкие лодки, проплывавшие под мостом.

Согласно видеозаписям, запечатлевшим трагедию, мост разломился пополам ровно посередине, а затем обломки рухнули в море.

Мост был построен в 90-е годы прошлого века. Его длина составляла 140 метров при ширине 15 метров. Самый недавний капитальный ремонт моста был проведен буквально в 2016 году.

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