Екатеринбург, 3 октября 2019, 13:00 — REGNUM В Екатеринбурге начался судебный процесс по обвинению в незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых врач-травматолог одного из медицинских учреждений города, сообщили в отделе полиции по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу корреспонденту ИА REGNUM.
По версии органов дознания, гражданин, имевший признаки опьянения, был задержан в конце февраля 2019 года в районе улицы Фучека по подозрению в распространении наркотиков. В момент задержания подсудимый оказал сопротивление и пытался скрыться. После того как гражданина доставили в участок, ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.
При досмотре вещей задержанного, было обнаружено вещество, упакованное в полиэтиленовый пакет. Лабораторное исследование вещественной улики показало, что это наркотик.