Екатеринбург, , 13:00 — REGNUM В Екатеринбурге начался судебный процесс по обвинению в незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых врач-травматолог одного из медицинских учреждений города, сообщили в отделе полиции по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу корреспонденту ИА REGNUM.

«Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 15 лет лишения свободы. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде», — уточнили в полиции.

По версии органов дознания, гражданин, имевший признаки опьянения, был задержан в конце февраля 2019 года в районе улицы Фучека по подозрению в распространении наркотиков. В момент задержания подсудимый оказал сопротивление и пытался скрыться. После того как гражданина доставили в участок, ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

При досмотре вещей задержанного, было обнаружено вещество, упакованное в полиэтиленовый пакет. Лабораторное исследование вещественной улики показало, что это наркотик.