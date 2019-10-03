Иркутск, , 12:55 — REGNUM Власти Приангарья обнародовали программу по защите населения Иркутской области от последствий паводка, утверждённую российским правительством. Как сказано сегодня, 3 октября, в официальном сообщении региональных властей, этой подпрограммой предусмотрено строительство 13 сооружений инженерной защиты, капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений — дамб, расчистка русел рек, аварийно-восстановительные мероприятия для ликвидации последствий ЧС. Специалисты отметили в программе необходимость берегоукрепления некапитального характера опасных участков русел рек Ия, Уда, Бирюса, Ока вблизи населенных пунктов Соляная, Бирюсинск, Гадалей, Владимировка, Одон, Порог, Покровка и других, а также устройство временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске. На эти цели выделено 142 млн рублей субсидий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после продолжительных дождей. Реки, вышедшее из берегов, подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее всего пострадали жители Тулуна и Нижнеудинска. Не спасла и защитная дамба, рассчитанная на высоту волны в 10 метров. Не обошлось без жертв: погибшими признаны 25 человек.