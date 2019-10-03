Тюмень, , 12:55 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор по делу о побеге из колонии-поселения. Пойманный заключённый будет отбывать свой увеличенный срок в колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Судом установлено, что мужчина в марте 2016 года был осуждён в Далматово Курганской области за кражи к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В марте 2019 года отбывать последний год заключения его перевели в колонию-поселение при ИК-2 УФСИН России по Тюменской области. Побег он совершил 2 июня 2019 года, пойман 6 июня в Вагае.

Суд приговорил его по ч.1 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание») окончательно к отбытию к двум годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.