Самолёт МС-21 совершил аварийную посадку в аэропорту «Жуковский» в Подмосковье. Об этом 3 октября сообщает телеканал «Звезда».

Жуковский, Московская область, , 12:33 — REGNUM У лайнера возникли технические неполадки во время испытательного полёта — сработала сигнализация о невыходе стойки шасси. Перед посадкой самолёт выработал топливо, предполагалось, что он сядет «на брюхо» на запененную полосу.

Однако стойки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось.

Отмечается, что на борту во время полёта находились четверо членов экипажа. Никто не пострадал.