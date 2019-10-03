Екатеринбург, 3 октября 2019, 12:33 — REGNUM В Екатеринбурге в 31 многоквартирном доме не подключено теплоснабжение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге прокуратура организовала выездной приём граждан, проживающих в домах, где до сих пор не дали тепло.
Напомним, что завершить подключение домов и социально значимых объектов к теплоснабжению планировалось до 1 октября.
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