Анадырь, , 12:30 — REGNUM Следовавший из Якутии на Чукотку самолет выкатился за границы взлётно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту Певек, расположенном в поселке Апапельгино на Чукотке. Об этом 3 октября сообщил представитель экстренных служб аэропорта.

«При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП левее на пять метров», — приводит РИА Новости слова представителя.

Также уточняется, что на борту самолета Sukhoi Superjet находилось 72 пассажира и 6 членов экипажа. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе испытательного полета новейшего российского самолета МС-21−300 в Жуковском возникла неисправность.