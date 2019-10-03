Полиция задержала в Москве двух молодых мужчин, находившихся в салоне автомобиля. Запись 3 октября опубликовал телеканал «РенТВ».

Москва, , 12:20 — REGNUM По данным СМИ, на кадрах — 25-летний сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов. Водитель якобы не остановился по требованию стражей порядка и несколько часов пытался уйти от преследования. Когда машину блокировали полицейские, он отказывался из неё выходить. Сотруднику правоохранительных органов пришлось разбить окно автомобиля, чтобы открыть дверь.

«По предварительной информации, Ибрагимов-младший находился в состоянии наркотического опьянения», — говорится в материале.

На кадрах полицейские спрашивают у задержанного мужчины о запрещённых веществах и о том, что именно тот «пытался скинуть».

Официального подтверждения данной информации пока нет.