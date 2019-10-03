Самара, , 12:31 — REGNUM Заместитель старшего судебного пристава районного отдела Самары, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, летом текущего года обвиняемый получил от директора одного из предприятий взятку 500 тысяч рублей. Взятка состояла из денег в размере 50 тысяч рублей и муляжа денежных средств в сумме 450 тысяч рублей. За эти деньги подозреваемый должен был прекратить исполнительное производство по взысканию с предприятия взяткодателя задолженности в размере более одного миллиона рублей.

По признакам получения взятки было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществили сотрудники УФСБ России по Самарской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в федеральный суд Октябрьского района города Самары для рассмотрения по существу.