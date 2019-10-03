Курган, , 12:23 — REGNUM В Курганской области к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима приговорён местный житель, укравший в супермаркете продукты питания на сумму две тысячи рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что в июне 2019 года мужчина в торговом зале супермаркета «Метрополис» взял с витрины продукты питания и скрыл похищенное у себя под одеждой, пытаясь выйти из магазина незамеченным. Но был задержан охраной магазина. Обвиняемый пытался скрыться, укусив охранника за кисть руки.

Суд назначил обвиняемому наказание «с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, личности подсудимого». Приговор не вступил в законную силу.