Белгород, , 12:23 — REGNUM Судебные приставы управления ФССП по Белгородской области взыскали с тренера одной из спортивных секций 250 тысяч рублей, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства. Мужчина вовремя не оплатил моральный вред, нанесённый своему воспитаннику, проигнорировав соответствующее решение суда. В отношении должника пришлось применить меры принудительного исполнения.

Неосторожные действия тренера привели к травме несовершеннолетнего ребёнка. Суд признал мужчину виновным и вынес решение о взыскании морального вреда. Поскольку компенсацию наставник выплачивать не спешил, судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении его земельного участка и жилого дома. А также пришлось обратить взыскание на заработную плату должника. Только после этого моральный вред был выплачен законному представителю ребёнка.

Кроме компенсации тренер заплатил и исполнительский сбор в размере 17,5 тысяч рублей.