Улан-Удэ, , 11:53 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан адвокат, подозреваемая в мошенничестве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, против неё возбуждено уголовное дело.

Она согласилась представлять юридические услуги заключённому, который отбывал наказание в одной из колоний в Бурятии. Тот обратился в суд с ходатайством об УДО и попросил адвоката помочь с оформлением документов для смягчения наказания. Однако, по данным следствия, юрист решила обмануть клиента и нажиться.

«Посещая заключённого в исправительном учреждении, она стала требовать у него 2 млн рублей, якобы для того, чтобы передать взятки прокурору и судье, с которыми договорилась о смягчении наказания. В действительности никаких договорённостей с должностными лицами она не имела и деньги клиента собиралась присвоить», — отметили в СКР.

Не поверив адвокату, мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего 2 октября передал женщине 1 млн рублей. Операция проходила под контролем оперативников, поэтому подозреваемая была сразу задержана.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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