Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» таможенники задержали пассажира рейса Ташкент — Ростов-на-Дону. У гражданина Казахстана при себе была крупная сумма незадекларированных денег. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления 3 октября.

У мужчины было обнаружено свыше 1,3 млн рублей и 20 тыс. казахских тенге. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства мужчина не подавал.

«По выявленному факту в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ «Недекларирование физическим лицом наличных денежных средств», — уточнили в ведомстве.