Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:33 — REGNUM В Нижнем Тагиле по итогам третьего этапа профилактической акции «Нелегальный мигрант» проверено 260 объектов и 460 граждан иностранных государств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» Екатерины Рыжковой, по итогам профилактических мероприятий составлено 120 административных протоколов. В основном нарушения связаны с режимом пребывания иностранцев на территории России и нарушением правил привлечения мигрантов к трудовой деятельности. Также по итогам проверки возбуждено четыре уголовных дела по фактам фиктивной постановки иностранцев на регистрационный учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итоги третьего этапа рейда «Нелегальный мигрант», который проходил с 23 по 27 сентября, подвели в Екатеринбурге. В областном центре по результатам проверочных мероприятий возбуждено 120 административных производств, а 15 иностранцев выдворены за пределы России.

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