Анкара, , 11:38 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, об этом 2 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Турецкие солдаты NATO Training Mission-Afghanistan

Спецоперация прошла в регионе Хакурк, трое повстанцев были обезврежены наземными силами турецкой армии, остальные пять — ударом авиации.

Военные Турции часто используют термин «нейтрализованы» в отношении как убитого противника, так и взятого в плен или добровольно сложившего оружие.

Напомним, Рабочая партия Курдистана, сражающаяся с правительством Турции за право создания собственной автономии в рамках государства, имеет укрытия на территории соседнего Ирака.

Анкара подписала соглашение с центральным правительством в Багдаде, а также с Иракским Курдистаном, по условиям которого турецкие военные могут осуществлять рейды против курдских повстанцев на территории указанного государства.

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