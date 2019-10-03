Уфа, , 12:08 — REGNUM Уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 75 млн рублей передано в суд в Башкирии. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следователи считают, что директор ЗАО «Башинвестдом» и его заместитель в период с мая 2012 по декабрь 2017 года вступили в сговор в целях хищения денег у граждан. По версии следствия, заместитель директора незаконно привлек деньги дольщиков в размере более 75 млн рублей якобы для строительства 17-этажного многоквартирного дома в Уфе. Таким образом, были заключены договора с 40 гражданами.

Отмечается, что жилой дом в эксплуатацию не введен, денежные средства были похищены. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п.п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

В настоящее время на дом, автомобили, нежилые помещения и земельные участки обвиняемых наложен арест. Стоимость указанного имущества оценивается почти в 40 млн рублей.

В ходе следствия подсудимые свою вину не признали.

Следователи направили уголовное дело в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.