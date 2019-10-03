Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Злоумышленники угнали автомобиль Toyota RAV4 у футболиста, выступавшего ранее за клуб «Зенит», а сегодня работающего с футбольной командой из Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе петербургской полиции, 37-летний мужчина сообщил об угоне днем 2 октября. Машина пропала от дома по Варшавской улице в Московском районе Петербурга.

Стоимость похищенного кроссовера владелец оценил в 1,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

По данным «Фонтанки», пострадавший — Максим Астафьев, который выступал за «Зенит» в 2001—2004 годах, а ныне является менеджером футбольной команды «Ленинградец» из Ленобласти.