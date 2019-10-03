Москва, 3 октября 2019, 11:21 — REGNUM Полиция Москвы задержала подозреваемого в краже полумиллиона рублей. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Ранее москвичка подала в полицию заявление о краже 500 тысяч рублей.
Следствие установило, что 43-летний мужчина, подвозивший потерпевшую на автомобиле, воспользовался отсутствием внимания со стороны женщины и украл деньги из ее сумки.
Похищенные средства были изъяты. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что из квартиры москвички похитили 1,2 миллиона рублей.
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