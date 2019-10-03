Москва, , 11:21 — REGNUM Полиция Москвы задержала подозреваемого в краже полумиллиона рублей. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее москвичка подала в полицию заявление о краже 500 тысяч рублей.

Следствие установило, что 43-летний мужчина, подвозивший потерпевшую на автомобиле, воспользовался отсутствием внимания со стороны женщины и украл деньги из ее сумки.

Похищенные средства были изъяты. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из квартиры москвички похитили 1,2 миллиона рублей.

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