Улан-Удэ, , 11:13 — REGNUM В столице Бурятии перед судом предстанет 21-летняя девушка, обвиняемая в убийстве молодого человека. Подробности происшествия сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Молодые люди познакомились в Улан-Удэ и начали встречаться. Однако уже очень скоро, по данным следствия, 26-летний кавалер начал избегать свиданий с ней. 16 июля 2019 года девушка приехала к нему в квартиру, после чего начали распивать спиртное.

«Во время застолья девушка принялась выяснять отношения с молодым человеком, а затем в порыве гнева схватила нож и нанесла им удар в шею потерпевшего», — сообщили в СКР.

Молодой человек от полученных повреждений скончался на месте. Следователи отмечают, что в ходе расследования собрана достаточная доказательственная база.

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